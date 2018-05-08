Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Дональд Трамп во время выступления в Белом доме объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Американский лидер обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения.

"Теперь мы имеем убедительное подтверждение, что это заверение Ирана (что он не разрабатывал ядерное оружие) было ложью", — добавил президент.

Американский президент также в очередной раз раскритиковал сами договоренности. "Соглашение настолько плохо проработано, что даже если Иран полностью выполняет его, режим остается на пороге ядерного прорыва в короткий период времени", — сказал он журналистам.

Трамп заявил, что если Тегеран продолжит ядерные разработки, то его ждут проблемы, "с которыми он раньше не сталкивался". Как отметил американский лидер, Ирану придется заключать новое ядерное соглашение, США готовы к переговорам.

"Жесточайшие санкции"

В Белом доме заявили, что США вышли из сделки, так как она "не соответствует национальным интересам" страны. В администрации президента отметили, что Трамп распорядился начать процесс по восстановлению санкций немедленно.

"Эти восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы. Те, кто ведет бизнес в Иране, получат время на то, чтобы прекратить свои операции в Иране или бизнес с участием Ирана", — говорится в заявлении администрации президента.

Тем, кто не выполнит это условия, грозят серьезные последствия, заявили в Белом доме.

Сам президент заявил, что санкции против Ирана будут "жесточайшими".

Список требований

Белый дом уже опубликовал список требований к Ирану. Вашингтон призвал Тегеран отказаться от разработок ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, прекратить разработку ракет, способных нести ядерное оружие, а также остановить передачу ракетных технологий другим сторонам.

США также потребовали от Ирана "прекратить поддержку террористов, экстремистов и региональных подручных, таких как "Хезболлах", ХАМАС, "Талибан" и "Аль-Каида"*, покончить с заявлениями об уничтожении Израиля, прекратить угрожать свободе навигации, особенно в Персидском заливе и Красном море, прекратить эскалацию конфликта в Йемене и дестабилизацию региона путем передачи оружия хуситам".

Кроме того, среди требований значатся прекращение кибератак против США и их союзников, соблюдение прав человека и гуманное отношение к иностранцам, которые содержатся в стране под стражей.

Реакция мирового сообщества

На решение США выйти из сделки уже отреагировали другие государства. Трампа полностью поддержали Израиль и Саудовская Аравия, которые также обвинял Иран в нарушении условий соглашения.

При этом ряд стран Евросоюза не одобрили такой шаг Соединенных Штатов.

"Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен под угрозу", — написал французский лидер Эмануэль Макрон в своем Twitter.

Такую же позицию высказала и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В России решение США также раскритиковали. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал его ангажированным.

"Дело в том, что никаких претензий со стороны международных организаций, в том числе в которых значительное влияние имеют Соединённые Штаты Америки и страны Евросоюза, Ирану не предъявлены", — пояснил он.

Соглашение по Ирану

Иран и "шестерка" международных посредников — Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия — в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале января американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.

При этом остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от такого шага.

Так, французский лидер Эмануэль Макрон накануне заявил, что отказ США от ядерной сделки может привести к войне. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что такое решение американцев лишит мир одного из важнейших документов по режиму нераспространения ядерного оружия.