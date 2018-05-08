Оксфордский университет снял со стены почета портрет Мэй

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Администрация Оксфордского университета сняла портрет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, вывешенный среди изображений выдающихся выпускниц факультета географии.

"Тереза Мэй была включена в серию портретов, отмечающих высокие достижения выпускниц факультета географии. Портрет был завешан записками с различными сообщениями, поэтому его сняли, он будет выставлен вновь, чтобы на него можно было посмотреть в том виде, как было задумано", — написала администрация учебного заведения в Twitter.

Университетское издание Cherwell сообщило, что незадолго до исчезновения портрета группа активистов организовала в Twitter движение NotAllGeographers ("Не все географы"), которое собиралось направить руководству учебного заведения петицию с требованием убрать портрет премьера.

Активисты отмечают, что администрация университета не проконсультировалась со студентами о том, стоит ли включать Мэй в перечень выдающихся выпускниц. Кроме того, демонстрация портрета действующего премьер-министра может считаться выражением поддержки определенному политическому курсу.