Премьер Иракского Курдистана Барзани посетит Москву

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани посетит Москву с визитом 9 мая, запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявили РИА Новости в офисе премьера в Эрбиле.

"Премьер-министр Барзани примет 9 мая участие в праздновании 73-ей годовщины победы в Великой Отечественной Войне (Второй мировой войне). Позже в среду премьер-министр Барзани примет участие в мероприятиях высокого уровня и двусторонних консультациях, включая личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным", — сказал собеседник агентства.

По его словам, приглашение премьеру регионального правительства Иракского Курдистана посетить Москву было направлено администрацией президента РФ по просьбе главы "Роснефти" Игоря Сечина.