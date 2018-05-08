В Хорватии открылся мемориал советским воинам после реконструкции

БЕЛГРАД, 8 мая — РИА Новости. Мемориальное захоронение советских воинов-освободителей в городе Илок в восточной Хорватии торжественно открыли во вторник после реконструкции, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.
В усыпальнице покоятся 1067 солдат и офицеров Красной армии. Проведенная по инициативе посольства России реконструкция мемориала стала первой со времени получения Хорватией независимости в 1991 году.
Дипломат отметил, что в Илоке во вторник впервые отслужили молебен по павшими воинам-освободителями. Провел его руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Венский и Будапештский Антоний, специально прибывший в Хорватию.
На открытии присутствовали сотрудники диппредставительства РФ во главе с послом Анваром Азимовым, россияне, проживающие в Хорватии, учащиеся школы в Илоке, представители муниципалитета и мэрии города, всего около 100 человек.