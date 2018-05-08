В Хорватии открылся мемориал советским воинам после реконструкции

БЕЛГРАД, 8 мая — РИА Новости. Мемориальное захоронение советских воинов-освободителей в городе Илок в восточной Хорватии торжественно открыли во вторник после реконструкции, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.

Захоронение в самом восточном городе Хорватии погибших при освобождении Югославии осенью 1944 года бойцов Красной армии является вторым по величине в республике. После войны останки воинов-освободителей в окрестностях Илока были собраны в металлические ящики и положены рядами в склепе под землей, сверху был установлен монумент.

В усыпальнице покоятся 1067 солдат и офицеров Красной армии. Проведенная по инициативе посольства России реконструкция мемориала стала первой со времени получения Хорватией независимости в 1991 году.

"В сентябре прошлого года начались работы по реконструкции памятника. Основные работы по ремонту входа в усыпальницу и благоустройству близлежащей территории велись в последние месяцы. На входе установили табличку с именами погибших", — заявил агентству первый секретарь посольства РФ Дмитрий Мальцев.

Дипломат отметил, что в Илоке во вторник впервые отслужили молебен по павшими воинам-освободителями. Провел его руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Венский и Будапештский Антоний, специально прибывший в Хорватию.

На открытии присутствовали сотрудники диппредставительства РФ во главе с послом Анваром Азимовым, россияне, проживающие в Хорватии, учащиеся школы в Илоке, представители муниципалитета и мэрии города, всего около 100 человек.