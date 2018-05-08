Пушков прокомментировал намерение Трампа выйти из иранской сделки

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США сделает опрометчивый шаг, если выйдет из соглашения с Ираном по ядерной программе.
"Выходя из сделки с Ираном, Трамп совершает очередной опрометчивый шаг. США вновь, как и в случае с Иерусалимом, останутся в квази-изоляции. Это не принесет ему лавров. А Ким (Чен Ын, лидер Северной Кореи — ред.) перед встречей с Трампом сделает свои выводы: гарантиям США никогда нельзя доверять", — написал Пушков в Twitter.
Президент США Дональд Трамп планирует выступить с заявлением по Ирану во вторник в 14.00 (21.00 мск.).
Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.