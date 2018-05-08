NYT: Трамп сообщил Макрону о планах выйти из иранской сделки

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник французскому президенту Эммануэлю Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

"Президент Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону во вторник утром, что он планирует объявить выход США из ядерной сделки с Ираном", — пишет издание.

Кроме того, как заявил источник NYT, "США готовятся восстановить все санкции, действие которых было приостановлено в рамках ядерного соглашения, и ввести дополнительные экономические штрафные санкции".

Трамп планирует выступить с заявлением по Ирану во вторник в 14:00 (21:00 мск).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон представил свой план по заключению нового соглашения с Ираном, которое должно стать альтернативой действующему. Проект договора, по его словам, содержит четыре основных положения: блокировка ядерной и баллистической программ до 2025 года, запрет на исследовательскую деятельность, связанную с радиоактивными материалами, а также создание условий для политической стабильности в регионе.

Французский президент также предупредил американского коллегу, что отказ от ядерной сделки с Ираном "откроет ящик Пандоры".

"Может быть война", — сказал он в интервью журналу Spiegel.

В то же время президент Франции выразил сомнение, что американский президент стремится разжечь новый конфликт.