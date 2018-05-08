Палата лордов высказалась за сохранение членства Британии в агентствах ЕС

ЛОНДОН, 8 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата лордов британского парламента приняла во вторник поправку к проходящему слушания законопроекту о Brexit, обязывающую Соединенное королевство сохранить членство в европейских агентствах после выхода из Евросоюза.

Поправка была принята 298 голосами за при 227 против. Документ противоречит позиции правительства консерватора Терезы Мэй, заявлявшего, что прекратит членство в европейских регулирующих структурах одновременно с выходом из ЕС.

Вторник — финальный день дебатов по законопроекту о Brexit. Еще одной поправкой, которую планирует рассмотреть палата лордов, будет норма, исключающая из законопроекта точную дату Brexit — 29 марта 2019 года. Как ожидается, она будет принята.

Несмотря на то, что сегодняшнее голосование — уже шестое поражение кабинета Мэй, предложившего законопроект о Brexit, принятие поправок не означает, что они будут включены в текст итогового документа.

Согласно процедуре, все поправки будут переданы для согласования в палату общин, которая, как ожидается, поддержит позицию правительства. Тем не менее результат волеизъявления лордов показывает остроту общественной дискуссии вокруг Brexit и серьезные расхождения по этому вопросу в британских политических кругах.

Ранее, в конце апреля, палата лордов приняла пять поправок, направленных на смягчение условий Brexit. Одна поправка предусматривает наделение парламента правом блокировать попытки правительства страны выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем.

При этом парламентарии получат возможность фактически сохранить членство Британии в ЕС, так как в случае отсутствия соглашения или несогласия с его содержанием они смогут заблокировать шаги правительства по выходу из Евросоюза.

Другая поправка позволяет сохранить действие Хартии Европейского союза об основных правах в британском законодательстве после Brexit. Еще одна — предусматривает сохранение членства Великобритании в подобии таможенного союза с ЕС.

Также принята поправка, ограничивающая министров в праве определять, какие именно законы ЕС могут быть пересмотрены судом после выхода из Евросоюза. Отказано правительству было и в спецполномочиях по внесению изменений в законодательство после Brexit.

Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.