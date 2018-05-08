РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Это угроза войны". Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном

21:5508.05.2018
(обновлено: 21:57 08.05.2018)
11504137
© AFP 2018 / Nicholas Kamm Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Мария Ефимова. Президент США, вопреки возражениям европейских союзников и России, объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном, которой шестерка международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) добивалась более десяти лет. Чем соглашение по иранскому атому не устраивало Трампа и каковы возможные последствия его решения — в материале РИА Новости.

Бомба или санкции

Западные страны заподозрили Тегеран в разработке секретной военной ядерной программы еще в начале нулевых. С тех пор и вплоть до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий между Тегераном и шестеркой международных посредников (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) в июле 2015 года иранские власти неизменно утверждали, что атомная программа носит исключительно мирный характер, но затрудняли инспекторам МАГАТЭ доступ на свои ядерные объекты.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране

Члены Совбеза ООН были убеждены в обратном и ввели несколько пакетов санкций в отношении Исламской Республики, наиболее чувствительным из которых стало нефтяное эмбарго. Сделка между шестеркой международных посредников и Ираном предполагала поэтапную отмену всех санкций (как Совбеза ООН, так и национальных) в обмен на предоставление Тегераном беспрепятственного доступа инспекторам на ядерные объекты в течение 25 лет, гарантию отказа от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония (Ирану разрешено на ближайшие 15 лет с момента сделки иметь не более 300 килограммов обогащенного до 3,67 процента урана), переоборудования ядерных объектов. Оружейное эмбарго должно сохраняться еще пять лет после заключения сделки. Технологии баллистических ракет Ирану запрещено поставлять восемь лет.

Ядерная программа может сделать Иран "ведущим игроком" - эксперты

Договор называли "сделка века", предшественник Дональда Трампа на посту президента Барак Обама считал его своим главным внешнеполитическим достижением. Единственное государство, категорически не принявшее соглашение, — ближайший союзник США на Ближнем Востоке Израиль, утверждающий, что снятие санкций в разы усилит влияние Тегерана в регионе и позволит тайно разрабатывать ядерную бомбу.

© REUTERS / Amir CohenПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в Министерстве обороны в Тель-Авиве
© REUTERS / Amir Cohen
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в Министерстве обороны в Тель-Авиве

"Худшая сделка из возможных"

Став президентом, Дональд Трамп неоднократно грозил выйти из соглашения, заключенного в 2015 году. По его словам, это "худшая сделка" из всех возможных, поскольку запрещает Ирану ядерную бомбу не навсегда и не решает проблемы иранской программы разработки баллистических ракет.

Штаб-квартира МАГАТЭ. Архивное фото
© AFP 2018 / Joe Klamar
Иран скрывал от МАГАТЭ документацию о ядерных технологиях, заявил Помпео

"Бывший госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Джавад Зариф договорились, что ядерный вопрос будет обсуждаться отдельно от региональных и геополитических. Это выглядит больше как условие Ирана, чем как практическая мера, позволяющая избежать осложнений. Вероятно, у Зарифа был мандат на переговоры, не включавший обсуждение активности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в регионе. Обама не хотел вступать в прямое противостояние с Ираном в Сирии и согласился оставить эти вопросы за скобками. Он был готов на многое, лишь бы не сорвать сделку, — считает Надим Шехади, эксперт бостонской Школы права и дипломатии имени Флетчера. — В итоге у Ирана и КСИР даже до того, как иранская экономика испытала на себе эффект отмены санкций, оказались развязаны руки, и они смогли достичь значительных успехов в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене. Все это тоже важные факторы, которые не устраивают Израиль и Дональда Трампа, желающих максимального сдерживания Ирана".

Трамп уже дважды отказывался засвидетельствовать конгрессу выполнение Ираном обязательств по ядерному соглашению, хотя инспекторы МАГАТЭ в результате 16 проверок удостоверились, что Тегеран скрупулезно все соблюдает.

© AP Photo / Carlos Barria/PoolПереговоры по иранской ядерной программе в Вене, Австрия. 30 июня 2015 года
© AP Photo / Carlos Barria/Pool
Переговоры по иранской ядерной программе в Вене, Австрия. 30 июня 2015 года

Чем это грозит

Не губить результаты более чем десятилетнего труда Трампа убеждали канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер-министр Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон. Россия считает, что отказ от сделки существенно обострит ситуацию в ближневосточном регионе. Эксперты предупреждают: это может ударить и по стабильности в самом Иране, где недавно проходили массовые акции протеста. Население Ирана восприняло избрание президента Хасана Роухани и его договоренности с шестеркой как надежду на отмену удушающих экономику страны санкций, угроза их возвращения способна воспламенить общество.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Нетаньяху обвинил Иран в попытке уничтожить Израиль, разместив оружие в САР

Теоретически соглашение с Ираном будет действовать и без США (в соглашении есть пункт о том, что договор может быть разорван, если один из участников выявит нарушения со стороны Ирана, однако поводов для этого Тегеран пока не дает). Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявляла, что многостороннее соглашение, единогласно поддержанное Совбезом ООН, нельзя аннулировать в одностороннем порядке. Из Европы поступали сигналы о возможном отказе от участия в американских санкциях против Тегерана, если тот продолжит выполнять условия соглашения. Торговые отношения европейских стран, Китая и России с Ираном развиты гораздо больше, чем у США, что существенно смягчит удар по Тегерану.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Иранские военные провели учения с использованием ракетных и радарных систем

Однако европейцам трудно не следовать курсу Вашингтона. "Союзники США обладают очень ограниченным политическим суверенитетом, не исключено, что им тоже придется выйти из соглашения, — считает Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО. — Кроме того, без США в договоре очень мало смысла. Иран сочтет его недействительным. У Тегерана найдется масса поводов, чтобы де-факто его не соблюдать, чтобы начать обсуждать технологии доставки ракет и так далее. Вероятно, Иран даже захочет испытать ядерное оружие, и тут последствия могут быть очень серьезными — эскалация конфликта, война".

По словам эксперта, "Израиль, скорее всего, нанесет удары по иранским ядерным объектам, а Иран в ответ предпримет военные действия в Ормузском проливе, втянув в войну и Саудовскую Аравию". "США системно выступают за разрушение всех договоренностей по ограничению сокращения вооружений, сделка с Ираном всего лишь одно из звеньев этой цепи, — продолжает Алексей Подберезкин. — Уже уничтожен договор по ПРО, ставятся под сомнение договор по ликвидации РСМД (ракет средней и меньшей дальности. — Прим. ред.), ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе. — Прим. ред.). Налицо политика девальвации всех переговорных механизмов, созданных с начала 1960-х годов. Даже Венская конвенция по дипломатическим отношениям нарушается. США хотят максимально эффективно использовать свой военно-силовой потенциал, а имеющиеся договоры мешают его наращивать. Все это грозит демонтажем системы международных отношений".

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Наталья Анатольевна
На грубость нарывается. Кто же его так зомбирует?
22:09
08.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена