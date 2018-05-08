"Это угроза войны". Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Мария Ефимова. Президент США, вопреки возражениям европейских союзников и России, объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном, которой шестерка международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) добивалась более десяти лет. Чем соглашение по иранскому атому не устраивало Трампа и каковы возможные последствия его решения — в материале РИА Новости.

Бомба или санкции

Западные страны заподозрили Тегеран в разработке секретной военной ядерной программы еще в начале нулевых. С тех пор и вплоть до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий между Тегераном и шестеркой международных посредников (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) в июле 2015 года иранские власти неизменно утверждали, что атомная программа носит исключительно мирный характер, но затрудняли инспекторам МАГАТЭ доступ на свои ядерные объекты.

Члены Совбеза ООН были убеждены в обратном и ввели несколько пакетов санкций в отношении Исламской Республики, наиболее чувствительным из которых стало нефтяное эмбарго. Сделка между шестеркой международных посредников и Ираном предполагала поэтапную отмену всех санкций (как Совбеза ООН, так и национальных) в обмен на предоставление Тегераном беспрепятственного доступа инспекторам на ядерные объекты в течение 25 лет, гарантию отказа от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония (Ирану разрешено на ближайшие 15 лет с момента сделки иметь не более 300 килограммов обогащенного до 3,67 процента урана), переоборудования ядерных объектов. Оружейное эмбарго должно сохраняться еще пять лет после заключения сделки. Технологии баллистических ракет Ирану запрещено поставлять восемь лет.

Договор называли "сделка века", предшественник Дональда Трампа на посту президента Барак Обама считал его своим главным внешнеполитическим достижением. Единственное государство, категорически не принявшее соглашение, — ближайший союзник США на Ближнем Востоке Израиль, утверждающий, что снятие санкций в разы усилит влияние Тегерана в регионе и позволит тайно разрабатывать ядерную бомбу.

© REUTERS / Amir Cohen Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в Министерстве обороны в Тель-Авиве © REUTERS / Amir Cohen Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в Министерстве обороны в Тель-Авиве

"Худшая сделка из возможных"



Став президентом, Дональд Трамп неоднократно грозил выйти из соглашения, заключенного в 2015 году. По его словам, это "худшая сделка" из всех возможных, поскольку запрещает Ирану ядерную бомбу не навсегда и не решает проблемы иранской программы разработки баллистических ракет.

"Бывший госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Джавад Зариф договорились, что ядерный вопрос будет обсуждаться отдельно от региональных и геополитических. Это выглядит больше как условие Ирана, чем как практическая мера, позволяющая избежать осложнений. Вероятно, у Зарифа был мандат на переговоры, не включавший обсуждение активности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в регионе. Обама не хотел вступать в прямое противостояние с Ираном в Сирии и согласился оставить эти вопросы за скобками. Он был готов на многое, лишь бы не сорвать сделку, — считает Надим Шехади, эксперт бостонской Школы права и дипломатии имени Флетчера. — В итоге у Ирана и КСИР даже до того, как иранская экономика испытала на себе эффект отмены санкций, оказались развязаны руки, и они смогли достичь значительных успехов в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене. Все это тоже важные факторы, которые не устраивают Израиль и Дональда Трампа, желающих максимального сдерживания Ирана".

Трамп уже дважды отказывался засвидетельствовать конгрессу выполнение Ираном обязательств по ядерному соглашению, хотя инспекторы МАГАТЭ в результате 16 проверок удостоверились, что Тегеран скрупулезно все соблюдает.

© AP Photo / Carlos Barria/Pool Переговоры по иранской ядерной программе в Вене, Австрия. 30 июня 2015 года © AP Photo / Carlos Barria/Pool Переговоры по иранской ядерной программе в Вене, Австрия. 30 июня 2015 года

Чем это грозит



Не губить результаты более чем десятилетнего труда Трампа убеждали канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер-министр Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон. Россия считает, что отказ от сделки существенно обострит ситуацию в ближневосточном регионе. Эксперты предупреждают: это может ударить и по стабильности в самом Иране, где недавно проходили массовые акции протеста. Население Ирана восприняло избрание президента Хасана Роухани и его договоренности с шестеркой как надежду на отмену удушающих экономику страны санкций, угроза их возвращения способна воспламенить общество.

Теоретически соглашение с Ираном будет действовать и без США (в соглашении есть пункт о том, что договор может быть разорван, если один из участников выявит нарушения со стороны Ирана, однако поводов для этого Тегеран пока не дает). Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявляла, что многостороннее соглашение, единогласно поддержанное Совбезом ООН, нельзя аннулировать в одностороннем порядке. Из Европы поступали сигналы о возможном отказе от участия в американских санкциях против Тегерана, если тот продолжит выполнять условия соглашения. Торговые отношения европейских стран, Китая и России с Ираном развиты гораздо больше, чем у США, что существенно смягчит удар по Тегерану.

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Однако европейцам трудно не следовать курсу Вашингтона. "Союзники США обладают очень ограниченным политическим суверенитетом, не исключено, что им тоже придется выйти из соглашения, — считает Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО. — Кроме того, без США в договоре очень мало смысла. Иран сочтет его недействительным. У Тегерана найдется масса поводов, чтобы де-факто его не соблюдать, чтобы начать обсуждать технологии доставки ракет и так далее. Вероятно, Иран даже захочет испытать ядерное оружие, и тут последствия могут быть очень серьезными — эскалация конфликта, война".

По словам эксперта, "Израиль, скорее всего, нанесет удары по иранским ядерным объектам, а Иран в ответ предпримет военные действия в Ормузском проливе, втянув в войну и Саудовскую Аравию". "США системно выступают за разрушение всех договоренностей по ограничению сокращения вооружений, сделка с Ираном всего лишь одно из звеньев этой цепи, — продолжает Алексей Подберезкин. — Уже уничтожен договор по ПРО, ставятся под сомнение договор по ликвидации РСМД (ракет средней и меньшей дальности. — Прим. ред.), ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе. — Прим. ред.). Налицо политика девальвации всех переговорных механизмов, созданных с начала 1960-х годов. Даже Венская конвенция по дипломатическим отношениям нарушается. США хотят максимально эффективно использовать свой военно-силовой потенциал, а имеющиеся договоры мешают его наращивать. Все это грозит демонтажем системы международных отношений".