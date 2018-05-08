Богданов обсудил с послом Китая ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с послом Китайской Народной Республики ситуацию на Корейском полуострове, сообщает МИД РФ.
Встреча Богданова с послом Ли Хуэем состоялась во вторник по инициативе китайского дипломата.
Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове.
Переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Ким Чен Ын во время встречи заявил, что если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна, то у северокорейской стороны не будет необходимости в ядерном оружии.
В пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную декларацию "о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".