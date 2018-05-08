Богданов обсудил с послом Китая ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с послом Китайской Народной Республики ситуацию на Корейском полуострове, сообщает МИД РФ.

Встреча Богданова с послом Ли Хуэем состоялась во вторник по инициативе китайского дипломата.

Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове.

"При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Пекина на плотную координацию совместных усилий в интересах дальнейшей разрядки напряженности в регионе и скорейшего запуска политико-дипломатического процесса корейского урегулирования", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Ким Чен Ын во время встречи заявил, что если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна, то у северокорейской стороны не будет необходимости в ядерном оружии.

В ближайшее время ожидается встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

В пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную декларацию "о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".