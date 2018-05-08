Эксперт рассказал как повлияет на Иран выход США из ядерной сделки

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Иран может потерять треть своего внешнего рынка, если США выйдут из ядерной сделки, сообщил в интервью РИА Новости руководитель исследовательского отдела саудовской компании Al Rajhi Capital Мазен аль-Судаири.

Президент США объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году, во вторник в 21.00 мск.

"В среднесрочной перспективе могут быть относительные повышения (цен – ред.). Есть большие запасы (нефти в мире – ред.). Но в дальнейшей перспективе Иран может потерять треть своего внешнего рынка. Сейчас он производит меньше, чем 4 миллиона баррелей в день, его экспорт достигает 2 миллионов 4 тысяч баррелей ежедневно. Он может потерять треть этого рынка. Это может компенсироваться либо государствами ОПЕК, либо Саудовская Аравия и Россия могут повысить производство, чтобы компенсировать выход Ирана", — заявил аль-Судаири.

Собеседник агентства отметил, что в случае выхода США из сделки, цены покачнутся, относительно повысятся, но при этом в мире есть большие запасы нефти.

Аль-Судаири подчеркнул, что Саудовская Аравия и Россия сокращают производство и могут компенсировать дефицит, но проблема кроется в дальнейшей перспективе. Нефтяные рынки нуждаются в больших инвестициях, высоких ценах, чтобы ответить на спрос в мире.

Эксперт добавил, что проблема заключается в том, что Иран нуждается в инвестировании 10 миллиардов долларов, чтобы увеличить свое производство до 5 миллионов ежедневно. Политика Ирана не служит ее экономике.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.