Макрон и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон провел во вторник телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Елисейский дворец.

"Два президента обсудили вопросы, касающиеся стабильности и мира на Ближнем Востоке", — говорится в кратком коммюнике.

Президент США во вторник в 21:00 мск, как ожидается, объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.