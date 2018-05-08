Следствие по "делу Скрипаля" установило 500 возможных свидетелей

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

ЛОНДОН, 8 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Следователи собрали 1350 вещественных доказательств по "делу Скрипаля" и установили около 500 возможных свидетелей ЧП в Солсбери, несколько сотен человек дали показания, сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера.

"Данное расследование – одно из самых крупных и сложных из когда-либо проводившихся контртеррористической полицией. Для него были мобилизованы более 250 офицеров контртеррористической полиции, более 160 сотрудников полиции графства Уилтшир и группа экспертов. Офицеры продолжают изучать записи камер видеонаблюдения общей продолжительностью в пять тысяч часов, исследуют 1350 собранных вещественных доказательств. Были выявлены около 500 возможных свидетелей, получены сотни показаний", — сообщил журналистам представитель премьера.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.