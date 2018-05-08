В Юрмале запретили проведение акции "Бессмертный полк"

РИГА, 8 мая — РИА Новости. Юрмальская дума запретила проведение 9 мая в этом латвийском городе шествия "Бессмертный полк", сообщил РИА Новости его организатор в Юрмале Янис Кузинс.

Дума аргументировала свой отказ неправильно оформленной заявкой на проведение мероприятия.

"Я иду в суд, что оспорить это решение. Запрет незаконен", — сказал Кузинс.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек.