В Минске участников "Бессмертного полка" пригласили на другую акцию

МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Минские власти пригласили организаторов и участников гражданской акции "Бессмертный полк" присоединиться к республиканской акции "Беларусь помнит", которая преследует те же цели и является ее аналогом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мингорисполкома.
Агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на руководителя организации "Русь молодая" Сергея Луща сообщило, что городские власти во вторник все же согласовали проведение "Бессмертного полка" в Минске, однако с небольшими изменениями по времени. По информации агентства, "Русь молодая" также подавала в исполком соответствующую заявку, глава организации встретился с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем и они "пришли к полному взаимопониманию".
"Действительно, была встреча, их (организаторов "Бессмертного полка" — ред.) пригласили присоединиться к акции республиканской "Беларусь помнит", — сообщила представитель пресс-службы Мингорисполкома. На уточняющий вопрос, можно ли считать "Бессмертный полк" самостоятельным мероприятием, она ответила отрицательно, отметив, что "это не отдельная акция".
Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в день Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.