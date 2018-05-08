Для разговора с США нужен "язык силы", заявили в парламенте Ирана

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Председатель иранского парламента Али Лариджани заявил, что США не выполняли своих обязательств по ядерной сделке, с Вашингтоном можно говорить, используя только "язык силы".

Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что 8 мая объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения по атому с Ираном.

"США не действовали согласно взятым ими обязательствам, сея на международной арене недоверие, с чем согласны и европейцы. По-видимому, необходимо говорить с США только языком силы, другого выхода нет", — приводит агентство IRNA слова Лариджани.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.