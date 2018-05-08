СМИ сообщили об очередной поломке новейшего американского авианосца

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Новейший авианосец военно-морских сил США Gerald Ford был вынужден вернуться в порт после поломки во время плавания, сроки начала его боевой службы сдвинуты на 2022 год, передает агентство Блумберг.

По данным агентства, технические проблемы с "главным упорным подшипником" энергетической установки на борту авианосца были выявлены еще в январе и до сих пор не устранены. При этом представители ВМС сообщили об инциденте только несколько недель назад в ходе бюджетных слушаний в конгрессе.

Аналогичная поломка уже происходила во время ходовых испытаний этого корабля в апреле 2017 года.

Планировалось, что авианосец начнет боевую службу в рядах американского флота в 2019 году, однако теперь этот срок сдвинут на 2022 год.

США начали строительство новейшего авианосца USS FORD в 2009 году, с этого времени бюджет проекта увеличился на 22% и достиг 12,9 миллиарда долларов. Gerald Ford таким образом стал самым дорогим кораблем ВМС США. Многократные задержки на этапе строительства, а также огромная стоимость флагманского корабля вызывает критику со стороны американских законодателей в адрес Пентагона и ВМС страны.