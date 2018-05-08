Россия мало применяла "мягкую силу" во внешней политике, заявил Медведев

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев признал, что в последние годы Россия в недостаточном объеме применяла "мягкую силу" во внешней политике.

"Наверное, делалось недостаточно, потому так называемая "мягкая сила", использование наших интеллектуальных возможностей, возможностей нашего образования, русского языка, действительно, пока, к сожалению, применяется нами не в том объеме, как было бы необходимо. Тем более с учетом того, что у нас достаточно большое пространство для использования русского языка, значительная часть тех, кто к нам приезжает, хочет использовать русский язык и должна использовать, в то же время количество школ, которые, например, работают в иностранных государствах, которые поддерживаются нашей страной, не такое большое, как нам бы хотелось", — сказал Медведев на заседании Госдумы, которая должна рассмотреть вопрос о его утверждении главой правительства по предложению президента РФ Владимира Путина.

Он добавил, что властям РФ необходимо "лучше концентрировать усилия и лучше концентрировать кадры" в решении этой задачи.

"Потому что проблема этих самых бывших союзных республик, которые хотели бы оставаться в русскоязычном пространстве в той или иной степени, которые сейчас с нами объединены в интеграционные объединения, заключается в том, что там мало педагогов. Их нужно обязательно готовить и присылать из нашей страны или во всяком случае приезжать туда и готовить местных педагогов. Эта задача обязательно должна быть исполнена", — добавил Медведев.