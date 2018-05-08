Украина быстрыми темпами идет к беззаконию, заявил Кучма

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Украина быстрыми темпами движется от независимого государства к территории, где не работают законы, заявил на пресс-конференции бывший президент Леонид Кучма.

"Я, кажется, на десятую годовщину независимости Украины сказал, что Украина состоялась как независимое государство. Я сегодня хочу сказать, что мы очень высокими темпами идем к территории, где не работает ни конституция, ни законы, ничто", — сказал он.

По словам Кучмы, необходимо научится соблюдать конституцию, чтобы видеть ее недостатки, а не пытаться каждой новой власти менять основной закон под себя.

За более чем 20 лет с момента принятия конституция Украины несколько раз серьезно менялась, были даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не воплотилась в жизнь.

Последняя инициатива конституционной реформы принадлежит президенту Петру Порошенко. Изменения направлены на децентрализацию власти, однако из-за наличия в них спорного пункта об особом статусе Донбасса — одного из ключевых пунктов Минских соглашений — этот процесс "поставлен на паузу".