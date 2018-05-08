Гройсман считает, что в школе в Черкассах "что-то распылили"

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество, что привело к массовому отправлению школьников.
"Не нужно никакой паники. Сейчас службы работают для того, чтобы установить, что же стало возбудителем такой реакции. Скорее всего, это было что-то локальное. Я не хочу пока делать выводов, но возможно, там где-то что-то было распылено в момент проведения мероприятий. Правоохранители и лаборатории работают", — сказал Гройсман в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, на данный момент в воздухе и воде загрязнений не обнаружено.