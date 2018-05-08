На Украине рассказали о состоянии отравившихся школьников

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Состояние всех госпитализированных с отравлением в школе на Украине детей и педагогов удовлетворительное, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, в Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 55 человек – 53 ученика и два учителя. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.

"В Черкасской областной детской больнице совместно с Ульяной Супрун (исполняющая обязанности главы Минздрава — ред.), Николаем Чечеткиным (главой Госслужбы по ЧС — ред.) и группой врачей посетили детей, пострадавших в результате отравления. Состояние всех стабильное, в сознании, чувствуют себя удовлетворительно", — написал Гройсман во вторник в Facebook.

Он сообщил, что врачи сработали оперативно и профессионально. Все анализы сданы. Рисков нет. Причины отравления выясняются.