На Украине рассказали о состоянии отравившихся школьников

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Состояние всех госпитализированных с отравлением в школе на Украине детей и педагогов удовлетворительное, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
"В Черкасской областной детской больнице совместно с Ульяной Супрун (исполняющая обязанности главы Минздрава — ред.), Николаем Чечеткиным (главой Госслужбы по ЧС — ред.) и группой врачей посетили детей, пострадавших в результате отравления. Состояние всех стабильное, в сознании, чувствуют себя удовлетворительно", — написал Гройсман во вторник в Facebook.
Он сообщил, что врачи сработали оперативно и профессионально. Все анализы сданы. Рисков нет. Причины отравления выясняются.