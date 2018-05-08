Россия призвала США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить СВПД

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия призывает США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить иранскую ядерную сделку, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что 8 мая объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения с Ираном.

"То, что у США есть претензии — это факт. Вопрос, как разовьется ситуация в ближайшие дни, остается открытым. Мы призываем США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить эту сделку", — заявил Рябков в интервью РБК.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.