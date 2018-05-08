Польские наемники обстреляли Горловку, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что наемники из Польши обстреляли населенные пункты Зайцево и Гольмовский на окраине города Горловка.

В Донбассе 30 марта вступило в силу "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Нами зафиксировано прибытие в зону ответственности 24 бригады (вооруженных сил Украины) на горловском направлении группы наемников предположительно из польской ЧВК (частная военная компания — ред.). По нашим данным, часть обстрелов по Зайцево и Гольмовском ведутся этими боевиками. Об этом позволяет судить увеличение прицельных стрелковых обстрелов по жилым домостроениям", — заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.