Двое военных потеряли сознание у школы в Черкассах, где отравились дети

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Двое военных потеряли сознание в украинском городе Черкассы, где во вторник произошло массовое отравление детей неизвестным веществом, сообщила местная телерадиокомпания "ВИККА".
"Кроме учеников Черкасской школы №8, которые массово начали испытывать головокружение и падать в обморок на утренней линейке 8 мая, пострадали также двое военных с автобата, расположенного рядом", — сообщается на сайте телерадиокомпании со ссылкой на корреспондента.
По данным телерадиокомпании, военным стало плохо и они потеряли сознание. Сейчас проверяется воинская часть, однако результатов еще нет. По информации телерадиокомпании, есть предположение, что это был "некий газообразный выброс".
В свою очередь премьер Украины Владимир Гройсман, который находится в Черкассах, сообщил, что "никаких других таких случаев (как отравление детей — ред.) в Черкассах не происходит".
Между тем, во вторник подобные случаи произошли в Новомосковке Днепропетровской области — там, по данным правоохранителей, в школе плохо стало 16 ученикам, полиция проводит расследование. Еще один случай, по данным местных СМИ, во вторник произошел в Кривом Роге Днепропетровской области — потеряли сознание четверо студентов, которые принимали участие в параде.