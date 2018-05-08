Двое военных потеряли сознание у школы в Черкассах, где отравились дети

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Двое военных потеряли сознание в украинском городе Черкассы, где во вторник произошло массовое отравление детей неизвестным веществом, сообщила местная телерадиокомпания "ВИККА".

По данным Госслужбы Украины по ЧС, в Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51 человек. По последним данным, в больнице находятся 53 детей и двое учителей. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. В пробах воздуха опасных веществ не нашли, ожидаются результаты анализов воды.

"Кроме учеников Черкасской школы №8, которые массово начали испытывать головокружение и падать в обморок на утренней линейке 8 мая, пострадали также двое военных с автобата, расположенного рядом", — сообщается на сайте телерадиокомпании со ссылкой на корреспондента.

По данным телерадиокомпании, военным стало плохо и они потеряли сознание. Сейчас проверяется воинская часть, однако результатов еще нет. По информации телерадиокомпании, есть предположение, что это был "некий газообразный выброс".

"Есть несколько вариантов – выброс с одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. Возможно, выброс был еще вчера, но вследствие вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю. Какая из версий подтвердится – выяснят специалисты", – сообщает телерадиокомпания.

В свою очередь премьер Украины Владимир Гройсман, который находится в Черкассах, сообщил, что "никаких других таких случаев (как отравление детей — ред.) в Черкассах не происходит".

Между тем, во вторник подобные случаи произошли в Новомосковке Днепропетровской области — там, по данным правоохранителей, в школе плохо стало 16 ученикам, полиция проводит расследование. Еще один случай, по данным местных СМИ, во вторник произошел в Кривом Роге Днепропетровской области — потеряли сознание четверо студентов, которые принимали участие в параде.