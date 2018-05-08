В МИД отметили важность возможной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала бы важным шагом вперед, но пока неясно, где и когда она состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, разумеется, все инструкции имеем, мы считаем, что в нынешней обстановке контакт на высшем уровне стал бы крупнейшим шагом вперед. Без встречи на высшем уровне существует опасность сохранения отношений на нынешнем, крайне низком уровне, что весьма нежелательно. Мы усердно делаем собственную домашнюю работу, готовясь к возможной встрече. Но понимания, где и когда она может состояться, у нас пока нет", — сказал Рябков в интервью РБК.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в интервью РИА Новости выразил надежду, что Трамп конкретизирует свое предложение о визите российского лидера в Вашингтон. Он отметил, что Путин готов к такой встрече.

Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что вероятным местом встречи может стать Вашингтон.