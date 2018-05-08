В МИД отметили важность возможной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала бы важным шагом вперед, но пока неясно, где и когда она состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в интервью РИА Новости выразил надежду, что Трамп конкретизирует свое предложение о визите российского лидера в Вашингтон. Он отметил, что Путин готов к такой встрече.
Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что вероятным местом встречи может стать Вашингтон.