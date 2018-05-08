В Луганске разгрузили автомобили МЧС России с гуманитарной помощью

ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Разгрузка автомобилей гуманитарного конвоя МЧС РФ, прибывших в Луганск с гуманитарным грузом, завершена, грузовики выдвинулись обратно в Россию, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Разгрузка автомобилей 76-го, гуманитарного конвоя МЧС РФ завершена. Машины выдвинулись обратно в Россию", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что российские спасатели доставили в республику более 136 тонн гуманитарного груза, в том числе более 39 тонн продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до года, 95,5 тонн продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет, 0,8 тонны учебной литературы для Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Горького и 0,68 тонн медицинского оборудования.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 марта. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 75 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.