МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Прямые параллели между ситуациями вокруг Ирана и КНДР проводить не стоит, но в Пхеньяне учитывают изменение позиции США по иранской ядерной сделке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Меня серьезно беспокоит стремление Вашингтона сначала создать кризис, а потом на волне этого кризиса решить те или иные проблемы. То, что сейчас происходит вокруг СВПД (иранской ядерной сделки — ред.), похоже на предшествовавшее нынешней фазе диалога с участием Пхеньяна нагнетание обстановки вокруг Корейского полуострова. Хотя прямые параллели, на мой взгляд, здесь не работают", — сказал Рябков в интервью РБК.

"Мы поддерживаем политический процесс, связанный с денуклеаризацией Корейского полуострова. Но мы уверены, что сохраняются риски. Эти риски нужно минимизировать. Понятно, что в Пхеньяне учитывают повороты американской позиции в отношении СВПД и понимают, что по некоторым значимым аспектам предсказать поведение США достаточно трудно", — отметил он.