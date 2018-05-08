В Мадриде восстановили движение, перекрытое из-за утечки газа

МАДРИД, 8 мая — РИА Новости. Движение, перекрытое на некоторых центральных улицах Мадрида из-за утечки газа, восстановлено, сообщил центр управления дорожного движения Мадрида.

Авария, из-за которой произошла эвакуация и было перекрыто движение, устранена, сообщили в ведомстве.

Значительная утечка газа из трубы произошла при проведении ремонтных работ на подземной парковке на улице Вирхен-де-лос-Пелигрос. Полиция перекрыла несколько центральных улиц, было временно приостановлено движение поездов метро на одной из линий, проведена эвакуация людей.

Пострадавший в связи с инцидентом нет.