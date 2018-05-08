По всей Германии 9 мая пройдут более 20 шествий "Бессмертного полка"

БЕРЛИН, 8 мая – РИА Новости. Более 20 шествий в рамках акции "Бессмертный полк" пройдут 9 мая по всей Германии, заявил журналистам во вторник посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Он принял участие в приуроченной к 73-й годовщине Победы торжественной церемонии передачи бронзового бюста маршала СССР Георгия Жукова германо-российскому музею Берлин-Карлсхорст. Дар был передан представительством Россотрудничества в ФРГ при участии автора, скульптора Андрея Тыртышникова.

"Главные события празднования 9 Мая состоятся завтра в Берлине. Это и возложение венков к основным мемориалам советским воинам, павшим за освобождение и за Победу в те памятные дни мая 1945 года, и, конечно же, "Бессмертные полки", более 20 (шествий – ред.) пройдут по разным городам Германии", — сказал посол.

Нечаев поблагодарил власти Германии "за понимание, за поддержку в организации этих мероприятий, за солидарность". Он напомнил, что 6 мая в Берлине уже состоялся многотысячный концерт "Хора Турецкого", солисты которого исполнили в центре города песни Победы. Нечаев отметил вклад берлинских властей и властей района Митте в проведение и обеспечение безопасности этого мероприятия. Касаясь запланированных шествий "Бессмертного полка", посол указал, что эта общественная инициатива призвана напомнить и о том, что "нам предстоит вместе строить счастливое и обязательно мирное будущее в Европе".

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Участники акции несут портреты своих предков, сражавшихся с нацистами на фронтах Второй мировой войны.