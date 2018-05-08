Савченко вновь потребовала обеспечить условия для работы из СИЗО

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, потребовала обеспечить ей условия для исполнения служебных обязанностей из СИЗО, сообщила во вторник пресс-служба ее партии.

Ранее пресс-служба партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" сообщила, что депутат направила обращения к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой и генеральному прокурору Юрию Луценко, в которых она просит разрешить свидание с ее официальными помощниками-консультантами и требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность.

"Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, председателя Службы безопасности Украины (Василия Грицака — ред.), председателя Верховной рады Украины (Андрея Парубия — ред.) обеспечить ей условия выполнения служебных обязанностей как народного депутата", — говорится в сообщении партии на странице в Facebook.

В пресс-службе также отметили, что Савченко, "будучи действующим народным депутатом, должна посещать заседания Верховной рады Украины, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ и выполнять другие возложенные на нее обязанности в соответствии с законодательством Украины".

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.