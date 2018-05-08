МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жителей Донбасса и Крыма, получивших новые паспорта, нужно лишать украинского гражданства. Об этом в эфире программы Vox Populi на телеканале ZiK заявил народный депутат от фракции "Свобода" Игорь Мирошниченко.

Он пояснил, что конституция не предусматривает двойного гражданства.

"Все, кто на оккупированных территориях получил паспорта других государств, они нарушают Конституцию Украины и должны быть автоматически лишены украинского гражданства", — отметил депутат.

Вместе с тем, подчеркнул он, государство обязано особо заботиться и защищать граждан, которые отказались получать новые паспорта. После "деоккупации" необходимо будет проделать тяжелую работу по возвращению местного населения в лоно Украины таким образом, чтобы эта часть общества не была сепаратистским элементом, резюмировал Мирошниченко.

После госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Киев по-прежнему считает регион своей, хотя и временно оккупированной территорией. При этом Москва не раз отмечала, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном с соответствии с международным законодательством и уставом ООН.

В апреле того же года о своей независимости заявила часть жителей Донбасса. Так появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Власти Украины начали военную операцию. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.