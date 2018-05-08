МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Двигавшийся на автопилоте автомобиль компании Uber "увидел" перед собой велосипедистку, которая спешилась и везла велосипед рядом, но не затормозил перед смертельным ДТП в американской Аризоне, сообщает портал Information со ссылкой на осведомленные источники.
Причиной аварии могла стать проблема с программным обеспечением автомобиля. Программа восприняла данные о наличии пешехода как "ложное срабатывание", то есть посчитала человека предметом, который не создаст реальных препятствий для движения транспортного средства, и не подала сигнал к остановке.
Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП. Разработчики автономного транспорта не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.