Стоп-кадр из видео ABC-15, показывает следователя на месте смертельного ДТП с велосипедом и самоуправляемой машиной Volvo с автоматикой Uber. 19 марта 2018

Стоп-кадр из видео ABC-15, показывает следователя на месте смертельного ДТП с велосипедом и самоуправляемой машиной Volvo с автоматикой Uber. 19 марта 2018

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Двигавшийся на автопилоте автомобиль компании Uber "увидел" перед собой велосипедистку, которая спешилась и везла велосипед рядом, но не затормозил перед смертельным ДТП в американской Аризоне, сообщает портал Information со ссылкой на осведомленные источники.

Смертельное ДТП с участием автономного джипа Uber произошло 18 марта, в аварии погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте. Позже стало известно, что сервис вызова такси Uber "решил вопросы" с семьей женщины, погибшей в результате столкновения с беспилотным автомобилем компании.

Причиной аварии могла стать проблема с программным обеспечением автомобиля. Программа восприняла данные о наличии пешехода как "ложное срабатывание", то есть посчитала человека предметом, который не создаст реальных препятствий для движения транспортного средства, и не подала сигнал к остановке.

В норме "ложное срабатывание" должно не допускать торможение перед мелкими предметами на дороге, например, пластиковыми пакетами и другим мусором. Однако в этот раз система была настроена неправильно, сообщает портал

Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП. Разработчики автономного транспорта не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.