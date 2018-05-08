В Мадриде несколько центральных улиц перекрыли из-за утечки газа

МАДРИД, 8 мая – РИА Новости. Полиция перекрыла несколько центральных улиц Мадрида из-за утечки газа, временно приостановлено движение поездов метро на одной из линий, проведена эвакуация людей.

Служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида сообщает, что значительная утечка газа из трубы произошла при проведении ремонтных работ на подземной парковке на улице Вирхен-де-лос-Пелигрос. Была проведена эвакуация людей из магазинов и кафе, а также жителей нижних этажей. В том числе эвакуировано Министерство экономики.

Прилегающие улицы перекрыты, приостановлено движение на одном из участков метро.