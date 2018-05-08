Ким Чен Ын выразил надежду на политурегулирование на Корейском полуострове

ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Пхеньян надеется на всестороннее продвижение процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова, заявил во вторник северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском портовом городе Далянь, передает агентство Синьхуа.
"Мы надеемся, что заинтересованные стороны предпримут ответственные и последовательные подходы, синхронизируют меры, чтобы всесторонне продвигать процесс политического урегулирования на Корейском полуострове", — заявил Ким Чен Ын.
Он также выразил надежду на "окончательную реализацию денуклеаризации полуострова и достижения здесь продолжительного мира и стабильности".