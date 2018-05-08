Ввод миротворцев в Донбасс может занять несколько лет, считает Кучма

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Процесс ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс может занять несколько лет, считает представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"Во времени это (введение миротворцев ООН — ред.) настолько длительная процедура, что я не знаю, выдержим или нет. Это несколько лет", — сказал Кучма журналистам во вторник.

По его словам, только согласование Совбеза ООН о направлении миротворцев в Донбасс продлится до конца года. "А потом надо найти деньги, надо найти людей, кто сюда поедет, а потом каждые полгода менять их", — заявил он, добавив, что "решать (ситуацию — ред.) надо с Москвой с помощью США".

При этом, по мнению Кучмы, если миротворцы не будут контролировать российско-украинскую границу и не будут введены на всю территорию Донбасса, то конфликт будет заморожен.