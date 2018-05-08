На Украине назвали главную тему встречи Порошенко, Меркель и Макрона

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Ситуация на Украине будет главной темой встречи президента Украины Петра Порошенко с лидерами Германии и Франции в Аахене, заявил представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма.

Порошенко 9-10 мая посетит Германию, где проведет переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я уверен, что больше там речь будет идти о ситуации на Украине, а вопрос — как решить главную проблему с Россией", — сказал Кучма на пресс-конференции во вторник.

По словам второго президента Украины, весь "корень решения проблем (в Донбассе — ред.) в России". Кучма уверен, что, сколько бы в "нормандском формате" ни было стран, от этого ничего не изменится.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.