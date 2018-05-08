В Компартии Украины прокомментировали обыски СБУ у руководства организации

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Компартия Украины считает, что обыски СБУ направлены на срыв празднования Дня Победы 9 мая на Украине, говорится в сообщении на сайте КПУ.

Во вторник СБУ сообщила, что провела обыски у руководства Компартии по уголовному делу "по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены", в ходе обысков изъяли запрещенную на Украине коммунистическую символику, которую коммунисты якобы планировалось использовать 9 мая для дестабилизации ситуации в стране.

Компартия подтверждает, что во вторник утром СБУ провела незаконный обыск по месту жительства лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. Также сообщается, что обыски прошли в офисе Компартии Украины в Киеве, у лидера украинских коммунистов Петра Симоненко.

"Компартия направила соответствующую информацию о налете силовиков в ПАСЕ, офис комиссара ООН по правам человека, международные правозащитные организации… Считаем, что провокация в отношении главы Комсомола Украины Михаила Кононовича непосредственно связана с его активной оппозиционной и антифашистской деятельностью, а также направлена на срыв празднования Дня Победы 9 Мая в Украине. Выражаем решительный протест против политических репрессий и физического давления на противников нынешней антинародной власти", — говорится в сообщении.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.