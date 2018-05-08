В Загребе более 250 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Массовое шествие в рамках акции "Бессмертный полк" во вторник впервые состоялось в Загребе, сообщила РИА Новости представитель "Россотрудничества" в Хорватии Наталья Якимчук.

Торжественное событие прошло 8 мая — в день освобождения Загреба в ходе Второй мировой войны. Организаторами акции стали Союз антифашистских борцов и антифашистов Республики Хорватии и Координационный совет российских соотечественников Хорватии при поддержке представительства "Россотрудничества" и посольства России в этой стране.

Мероприятие началось с возложения цветов к Стене героев на мемориальном кладбище Мирогой и продолжилось шествием с портретами воинов-освободителей, названным "Бессмертным партизанским отрядом" в честь югославских партизан.

"Более 250 участников "Бессмертного полка" со всей Хорватии прошли маршрутом от площади Жертв Фашизма до площади Республики. В шествии, поддержанном мэром города Загреба Миланом Бандичем, приняли участие руководители Союза антифашистов, соотечественники, представители посольств России и стран СНГ. Шествие завершилось запуском 73 воздушных шаров в знак 73-й годовщины Победы", — сообщила агентству Якимчук.

По данным оргкомитета акции, шествие "Бессмертного полка" также пройдет в других городах Хорватии – Продоле, Илоке и Батине.

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Участники акции несут портреты своих предков, сражавшихся с нацистами на фронтах Второй мировой войны.