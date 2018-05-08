МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, высоко оценившей уровень профессионализма эстонских военнослужащих.

В мае в Эстонии проходят крупнейшие за всю историю независимости республики военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018"). Ранее Кальюлайд посетила учения и отметила высокий уровень боевой подготовки солдат.

"Глава Эстонии в восторге от учений "Еж-2018": "Никто не посмеет нас тронуть, если мы будем как "Еж". Но не стоит беспокоиться: будь Эстония хоть ежом, хоть ужом или даже ершом, трогать ее никто и так не будет. Зачем и кому она сдалась? Ей не следует преувеличивать свое значение", — написал сенатор.

В учениях принимают участие более 15 тысяч военнослужащих, членов военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"), резервистов, полицейских, спасателей, а также союзников по НАТО и партнеров альянса из 15 стран составит порядка двух тысяч человек.



