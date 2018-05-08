Парламент Армении избрал Пашиняна на пост премьера республики

Кандидат в премьер-министры Армении - глава фракции Елк, руководитель оппозиционного движения Никол Пашинян во время специального заседания парламента Армении. 8 мая 2018

Кандидат в премьер-министры Армении - глава фракции Елк, руководитель оппозиционного движения Никол Пашинян во время специального заседания парламента Армении. 8 мая 2018

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Национальное собрание Армении со второго раза избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов при необходимых 53, против — 42.

Пашиняна выдвинули на этот пост фракции "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн".

В этот раз избрание состоялось благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Предыдущее голосование проходило ровно неделю назад. Лидера оппозиции тогда поддержали лишь 45 депутатов. Парламентарии РПА голосовали против.

В случае если бы главу кабмина не выбрали и в этот раз, Национальное собрание бы распустили.

Программа Пашиняна

Выступая в парламенте до начала голосования, лидер оппозиции в очередной раз рассказал о своем видении внешней и внутренней политики страны.

Так, Пашинян заявил, что стратегические союзнические отношения с Россией останутся приоритетом Армении."Наши отношения должны строиться на основах дружбы, равноправия готовности решать вопросы. Военное сотрудничество с Россией — важный фактор обеспечения безопасности Армении", — отметил лидер оппозиции.

Он подтвердил, что Армения останется в составе ЕАЭС и ОДКБ, работая над повышением эффективности членства страны в этих организациях.

Пашинян добавил, что в основе внешней политики страны будут интересы Армении и армянского народа. Взаимовыгодное сотрудничество будет строиться с ЕС, США, Ираном, Грузией и Китаем.

Лидер оппозиции также заявил о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта.

Среди приоритетов экономической политики Армении он назвал развитие высоких технологий, сельского хозяйства и туризма.

Пашинян также заявил, что гарантирует освобождение бизнеса от обязательств перед коррумпированной системой. "Мы должны применить ту экономическую модель, которая изменит жизнь людей, приведет к снижению уровня безработицы и бедности", — сказал он.

Акции протеста в Ереване

В Ереване с 13 апреля проходили акции протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна. Его обвиняли в неэффективном управлении страной, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации. Спустя несколько дней митингующие объявили о начале "бархатной революции".

Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина. Однако менее чем через неделю он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Вслед за этим президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.