В Кувейте осудили россиянку за растрату средств госфонда, сообщили СМИ

ДОХА, 8 мая — РИА Новости. Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву, обвиняемую в растрате средств госфондов, к десяти годам тюремного заключения, сообщила во вторник кувейтская газета "Аль-Джарида".

В феврале суд в Кувейте после четырех отказов освободил под залог в размере 30 миллионов долларов арестованную в этой стране Марию Лазареву и еще двух человек, обвиняемых по данному делу. Помимо Лазаревой, на свободу вышли ее коллега по компании KGL Investment (KGLI) Саид Дашти и бывший руководитель финансового управления Портового управления Кувейта Абдулла аль-Шамали.

По информации газеты, судебное заседание состоялось в понедельник, после чего судебные власти распорядились задержать россиянку в соответствии с вынесенным ей приговором. Еще четверо обвиняемых по этому делу были приговорены к тюремным срокам от семи до 15 лет.

Посольство РФ в Эль-Кувейте пока не комментирует эту информацию.

Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре прошлого года. Иск против руководства компании подал бывший министр транспорта Кувейта. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI. Как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении". По ее данным, The Port Fund в данный момент находится в стадии возврата всем инвесторам их начальных вложений и примерно стопроцентной прибыли.