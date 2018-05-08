Число детей, госпитализированных на Украине с отравлением, возросло до 51

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Число госпитализированных на Украине с отравлением детей возросло до 51, 11 находятся в реанимации, сообщила во вторник исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, в Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 47. Возбуждено уголовное дело.

"Вылетаем с Владимиром Гройсманом (премьером — ред.) в Черкассы. Будем оперативно информировать о состоянии здоровья детей. Сейчас госпитализирован 51 ребенка, 11 из них в реанимации", — написала Супрун в Twitter.