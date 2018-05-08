Порошенко назвал число "российских солдат" в Донбассе

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Половина участников боевых действий в Донбассе — граждане Российской Федерации, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS.

"У нас есть подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество колебалось от 10000 до 2500. Плюс у них есть почти 50000 так называемых русских волонтеров, которых набрали через российскую мобилизационную систему и направили туда", — пояснил Порошенко.

По его словам, хоть эти люди и "притворяются, что они не солдаты регулярной армии", они все равно остаются русскими солдатами, которые используют российское оружие и амуницию.

Украинский президент добавил, что разрешить конфликт на востоке страны без введения международного миротворческого контингента не получится. "Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию, чтобы она вывела войска", — пояснил Порошенко.

Российские власти неоднократно отрицали участие своих войск в вооруженном конфликте в Донбассе. Как заявил несколько лет назад президент Владимир Путин, в регионе могут находиться россияне, но никакой регулярной армии там нет.