В Кремле прокомментировали возможный выход США из ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Москва будет анализировать действия США в случае негативного решения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что 8 мая объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения по атому с Ираном.

"Я пока не буду. Я не могу говорить на этот счет. Безусловно, это будет очень серьезная ситуация, и в данном случае вопрос будет, конечно, рассматриваться в Москве, и будут какие-то решения приниматься президентом, который, как вы знаете, определяет по Конституции внешнюю политику нашей страны", — сказал Песков во вторник, на вопрос о том, какие меры примет Россия в случае выхода США из этой сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.