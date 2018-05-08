Число погибших при нападении на деревню в Нигерии увеличилось до 58

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Число погибших в результате нападения вооруженных людей на деревню в нигерийском районе Бирнин Гвари увеличилось до 58, продолжается поиск еще нескольких человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные власти.
"Продолжаются поиски еще нескольких человек. На сегодняшний момент общее число собранных тел составляет 58", — заявил представитель местной администрации Зубайру Маи Гвари.
Ранее сообщалось, что в субботу вооруженные люди приехали в Гваску из соседней деревни, которая находится примерно в десяти минутах езды, и устроили побоище. Бандиты сожгли несколько жилых домов, из-за чего несколько человек, в том числе женщины и дети, остались без крыши над головой. В понедельник правительство Нигерии объявило о направлении подразделения вооруженных сил к населенному пункту для укрепления безопасности.