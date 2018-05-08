Опрос: половина британцев считает, что именно их страна победила Гитлера

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Половина жителей Великобритании считает, что именно их страна сыграла решающую роль в свержении Третьего Рейха. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом общественного мнения YouGov.

Отвечая на вопрос, какое государство в большей мере поспособствовало краху режима Адольфа Гитлера, 50% британцев назвали свою страну, 13% — СССР, 9% — США, 4% выбрали вариант "другие", а 24% вообще затруднились с ответом.

YouGov провел аналогичный опрос во Франции, Германии и США и выяснил, что мнение британских респондентов разделяют только 7-11% жителей этих стран. Наиважнейшую же роль, по их мнению, сыграли Соединенные Штаты (так думают 56% французов, 47% американцев и 34% немцев). Однако 22% жителей Германии все же сочли, что свержением фашистского режима мир обязан СССР.

В 1945 году агентство IFOP проводило похожее исследование. Тогда 57% жителей Франции заявили, что главную роль в разгроме Гитлера сыграл Советский Союз, 20% назвали США и 12% — Великобританию.