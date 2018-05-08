На Украине дети массово потеряли сознание во время школьной линейки

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Во время линейки в одной из школ в Черкассах 17 детей потеряли сознание. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН во вторник со ссылкой на главу департамента образования и гуманитарной политики городского совета Черкасс Сергея Воронова.

Он рассказал, что инцидент произошел в школе №8. Одного из детей госпитализировали в отделение реанимации.

На месте работают сотрудники департамента образования, причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Позже помощник начальника управления госслужбы Украины по ЧС в Черкасской области Константин Проценко уточнил, что в больницу попали уже 42 ребенка. Он пояснил, что сначала скорая помощь увезла в с места происшествия трех школьников, но затем число детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось.

"На 11 часов утра (время совпадает с мск — ред.) в областную больницу были госпитализированы 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы", — написал Проценко в Facebook . При этом, по данным МВД, к медикам обратились 22 школьника.

Врачи поставили предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

По данным сервиса "Яндекс", жары в Черкассах сейчас нет, на 11:45 мск воздух прогрелся до +24 градусов, утром было +17.