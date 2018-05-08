В Ереване в День Победы в третий раз пройдет акция "Бессмертный полк"

ЕРЕВАН, 8 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" состоится в Ереване 9 мая в День Победы, сообщили во вторник организаторы мероприятия.
21.9%Конечно, для меня это уже традиция
7.0%В этом году пойду впервые
48.0%Участвовать не буду, но посмотрю трансляцию
23.1%Нет, у меня другие планы
"В акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители Минобороны Армении, диппредставительств стран СНГ, Армянской апостольской церкви, общественных организаций, молодежного правительства, студенты и школьники", — говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Организаторами акции являются патриотическая общественная организация "Бессмертный полк Армении" совместно с Минобороны Армении.
Шествие "Бессмертный полк" пройдет в Армении уже в третий раз. В 2017 году в нем приняли участие более 3,5 тысячи человек, что в несколько раз больше чем в 2016 году.