В Ереване в День Победы в третий раз пройдет акция "Бессмертный полк"

ЕРЕВАН, 8 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" состоится в Ереване 9 мая в День Победы, сообщили во вторник организаторы мероприятия.

Будете участвовать в акции "Бессмертный полк"? Конечно, для меня это уже традиция

В этом году пойду впервые

Участвовать не буду, но посмотрю трансляцию

Нет, у меня другие планы Результаты 21.9% Конечно, для меня это уже традиция

7.0% В этом году пойду впервые

48.0% Участвовать не буду, но посмотрю трансляцию

23.1% Нет, у меня другие планы Все опросы Голосовать

"В акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители Минобороны Армении, диппредставительств стран СНГ, Армянской апостольской церкви, общественных организаций, молодежного правительства, студенты и школьники", — говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Организаторами акции являются патриотическая общественная организация "Бессмертный полк Армении" совместно с Минобороны Армении.

Шествие "Бессмертный полк" пройдет в Армении уже в третий раз. В 2017 году в нем приняли участие более 3,5 тысячи человек, что в несколько раз больше чем в 2016 году.