На Украине рассказали, как Roshen помогла обновить систему ПВО вокруг Киева

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, помогла переоборудовать систему ПВО вокруг Киева, рассказал министр обороны Степан Полторак в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

"Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны. В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО России", — сказал Полторак.

По его мнению, теперь Украина должна сосредоточить внимание на нескольких направлениях: создание комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств и средств радиоэлектронной борьбы.