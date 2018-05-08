Пашиняна повторно выдвинули на пост премьер-министра Армении

ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна повторно выдвинули на пост премьер-министра страны. Об этом сообщила член фракции "Елк" ("Исход") Лена Назарян.
После официального выдвижения запланировано выступление кандидата. Затем депутаты обратятся к нему с вопросами. Голосование состоится после прений.
Если депутаты и в этот раз не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.
В первый раз — 1 мая — Пашинян набрал только 45 голосов.
Недавно в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым премьер становится фактическим лидером страны.