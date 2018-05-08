В Азербайджане заявили о безрезультатности усилий ОБСЕ по Карабаху

БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Первый вице-спикер парламента Азербайджана Зияфят Аскеров заявил, что усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.

"Усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов, так как нет желания их добиваться", — сказал Аскеров в рамках второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.

По его словам, Минская группа ничего не делает для урегулирования конфликта.

"Сопредседатели лишь посещают Азербайджан и Армению, однако безрезультатно", — сказал вице-спикер. Аскеров считает, что к решению нагорно-карабахского конфликта следует подходить с точки зрения международного права.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.